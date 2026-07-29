В общественном транспорте Подмосковья введут скидку на проезд по карте «Мир»

29 июля 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пользователи загруженной в смартфон карты «Мир» смогут ездить в автобусах и троллейбусах Московской области на 18 рублей дешевле. Скидка на проезд будет действовать с 1 августа по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Акция распространяется исключительно на оплату через смартфон.





«Наше предложение охватывает крупнейшие города Подмосковья, в которых курсируют около десяти тысяч единиц общественного транспорта, оснащённых функцией бесконтактной оплаты. Уверена, что акция станет не только приятной новостью для держателей национальных карт, но и дополнительным стимулом использовать их для оплаты проезда», — сказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.