В общественном транспорте Подмосковья введут скидку на проезд по карте «Мир»
Пользователи загруженной в смартфон карты «Мир» смогут ездить в автобусах и троллейбусах Московской области на 18 рублей дешевле. Скидка на проезд будет действовать с 1 августа по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Акция распространяется исключительно на оплату через смартфон.
«Наше предложение охватывает крупнейшие города Подмосковья, в которых курсируют около десяти тысяч единиц общественного транспорта, оснащённых функцией бесконтактной оплаты. Уверена, что акция станет не только приятной новостью для держателей национальных карт, но и дополнительным стимулом использовать их для оплаты проезда», — сказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.А глава областного Минтранса Марат Сибатулин напомнил, что аналогичная акция проходила в 2022 году, и тогда держатели карт «Мир» сэкономили на проезде около 33 миллионов рублей.
Оплатить проезд картой «Мир» в смартфоне можно будет даже без интернета. Скидка при этом применится автоматически.