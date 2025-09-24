Реконструкцию стадиона «Металлург» в Ступине завершат к сентябрю будущего года

24 сентября 2025, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Демонтажные работы на стадионе «Металлург» в Ступине выполнили более чем наполовину. Капремонт стартовал 2 сентября, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Подрядчики проводят демонтажные работы в главном здании. Их начали с подвала, а затем перешли на первый и второй этажи. За три недели со стен сняли почти весь слой штукатурки. Разбирают также инженерные коммуникации. В здании 1956 года постройки обнаружили скрытые дефекты, которые устранят в ходе капремонта.

«Многие помещения второго этажа настолько изношены, что в некоторых местах начинает обрушаться потолок. Нам придётся также частично заменить потолок на втором этаже. Помимо этого, будет решён вопрос, оставлять ли балкон в главном зале. Его металлические конструкции уже отработали свой срок. Но мы хотим оставить балкон, чтобы люди видели, как в зале занимаются спортом», – рассказывает начальник участка ООО «Альянс строй» Анатолий Токарев.