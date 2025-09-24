В Балашихе начали капремонт детского сада при школе № 6

24 сентября 2025, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковной Балашихе стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6 в микрорайоне Саввино. Работы идут в здании на улице 1 Мая, дом 6, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.