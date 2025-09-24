В Балашихе начали капремонт детского сада при школе № 6
В подмосковной Балашихе стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6 в микрорайоне Саввино. Работы идут в здании на улице 1 Мая, дом 6, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Сейчас подрядчик ООО СК «Молния» проводит демонтаж внутри помещений и на кровле. На объекте задействовали 15 рабочих и строительную технику.
Ремонт выполняют по госпрограмме за счет бюджета Московской области. В здании площадью более 1200 кв. м обновят крышу, утеплят и отремонтируют фасад, заменят окна, двери, системы отопления, вентиляции и канализации.
А еще приведут в порядок внутренние помещения, закупят новую мебель и оборудование. Изменения коснутся и территории рядом с садиком. Завершить работы планируют в 2026 году.
