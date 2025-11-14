В гостиничный сектор Подмосковья планируют вложить 740 млрд рублей
Инвестиционный блок правительства Московской области сопровождает 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Выступая в Мособлдуме, она назвала развитие туристического потенциала Подмосковья одной из приоритетных задач областного правительства.
«Сегодня в Московской области реализуют 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Объём заявленных инвестиций составляет 740 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых гостиниц позволит увеличить номерной фонд региона на 11 000 номеров. В результате реализации этих проектов рассчитывают создать 24 000 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.Она добавила, что под строительство новых гостиниц в регионе можно получить землю по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Некоторым инвесторам уже оказали такую поддержку.
Подобрать участок для аренды без проведения торгов и подать заявку можно на инвестиционной карте Московской области.