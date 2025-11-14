В гостиничный сектор Подмосковья планируют вложить 740 млрд рублей

14 ноября 2025, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Инвестиционный блок правительства Московской области сопровождает 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.





Выступая в Мособлдуме, она назвала развитие туристического потенциала Подмосковья одной из приоритетных задач областного правительства.

«Сегодня в Московской области реализуют 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Объём заявленных инвестиций составляет 740 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых гостиниц позволит увеличить номерной фонд региона на 11 000 номеров. В результате реализации этих проектов рассчитывают создать 24 000 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.