В гостиничный сектор Подмосковья планируют вложить 740 млрд рублей

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Инвестиционный блок правительства Московской области сопровождает 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.



Выступая в Мособлдуме, она назвала развитие туристического потенциала Подмосковья одной из приоритетных задач областного правительства.

«Сегодня в Московской области реализуют 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Объём заявленных инвестиций составляет 740 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых гостиниц позволит увеличить номерной фонд региона на 11 000 номеров. В результате реализации этих проектов рассчитывают создать 24 000 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что под строительство новых гостиниц в регионе можно получить землю по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Некоторым инвесторам уже оказали такую поддержку.

Подобрать участок для аренды без проведения торгов и подать заявку можно на инвестиционной карте Московской области.
Лора Луганская

