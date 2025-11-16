Мариуполь и Мелитополь: химчанам рассказали о городах воинской славы

16 ноября 2025, 17:17

оригинал Фото: администрация г.о. Химки

14 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошло патриотическое мероприятие, посвящённое присвоению почётного звания «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю в 2022 году.