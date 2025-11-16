Мариуполь и Мелитополь: химчанам рассказали о городах воинской славы
14 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошло патриотическое мероприятие, посвящённое присвоению почётного звания «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю в 2022 году.
Участникам напомнили о героическом пути этих городов, их несгибаемой воле, стойкости и мужестве, проявленных в тяжёлых испытаниях.
Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная назвала это событие глубокой данью уважения тем, кто в 2022 году проявил исключительную отвагу и самопожертвование, отметив, что города стали символами верности Отчизне и примерами истинного героизма.
Мероприятие собрало жителей разных поколений и стало важной площадкой для сохранения исторической памяти и укрепления единства.
Депутат городского округа Химки Глеб Демченко подчеркнул значимость подобных встреч для воспитания молодёжи, указав, что они помогают формировать чувство гордости за Родину, понимание ценности мира и готовность защищать её интересы.
Депутат Татьяна Кавторева добавила, что в городском округе ежедневно проходят десятки патриотических мероприятий: мастер‑классы, концерты, спортивные акции, часы памяти и встречи с участниками СВО.
В завершение гостям показали выступления воспитанников школы фехтования — символ силы духа, дисциплины и мастерства, нужных не только в спорте, но и в службе Отечеству.
