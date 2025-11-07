Лицеист из Шатуры предложил создать в родном городе велопарк

07 ноября 2025, 14:23

Никита Киселёв (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Проект создания велопарка в Шатуре разработал ученик местного лицея Никита Киселёв. Он рассказал о своей идее в администрации муниципального округа 6 ноября. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





С проектом ознакомились глава Шатуры Николай Прилуцкий, его заместитель Вячеслав Федотов, начальник отдела дорожной инфраструктуры Антон Никитцев и директор Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.



По итогам презентации Никите предложили проработать возможность реализации проекта на местности.





«Первым делом ему предстоит погулять по территории, прилегающей к парку, и попробовать «посадить» там свои чертежи. Если проект «сядет», будем вместе обсуждать дальнейшие этапы создания велопарка», — сказал Николай Прилуцкий.