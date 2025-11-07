Лицеист из Шатуры предложил создать в родном городе велопарк
Проект создания велопарка в Шатуре разработал ученик местного лицея Никита Киселёв. Он рассказал о своей идее в администрации муниципального округа 6 ноября. Об этом сообщает окружная пресс-служба.
С проектом ознакомились глава Шатуры Николай Прилуцкий, его заместитель Вячеслав Федотов, начальник отдела дорожной инфраструктуры Антон Никитцев и директор Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.
По итогам презентации Никите предложили проработать возможность реализации проекта на местности.
«Первым делом ему предстоит погулять по территории, прилегающей к парку, и попробовать «посадить» там свои чертежи. Если проект «сядет», будем вместе обсуждать дальнейшие этапы создания велопарка», — сказал Николай Прилуцкий.Выбрать оптимальную локацию молодому человеку помогут сотрудники администрации и специалисты службы благоустройства округа.