Жители Подмосковья могут поддержать любимые тематические подъезды на голосовании

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области стартовали выездные осмотры подъездов, прошедших в финал ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Организатор конкурса — Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.



Конкурс проводится в двух номинациях:

  • «Лучший тематический подъезд»;
  • «Лучший отремонтированный подъезд».

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. Сейчас в финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов. Для проведения экспертной и объективной оценки сформировали межведомственную комиссию с участием инспекторов Министерства, Ассоциации председателей советов МКД и представителей Управления технического надзора капитального ремонта области», — отметил и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.
Отбор финалистов проходит в несколько этапов:
  • подача заявок от муниципалитетов;
  • предварительный отбор комиссией по фото и описаниям;
  • выездная оценка объектов;
  • дополнительное голосование жителей на портале «Добродел».
​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Как ранее отмечал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, ремонт подъездов включает замену почтовых ящиков, светильников, оконных блоков, а также обновление стен, потолков, полов и входной группы. Работы проводят каждые 3–5 лет в соответствии с законодательством.

Итоги конкурса объявят в конце ноября. Победители получат экскурсионный тур.

Ирина Паршина

