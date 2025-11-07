Жители Подмосковья могут поддержать любимые тематические подъезды на голосовании
В Московской области стартовали выездные осмотры подъездов, прошедших в финал ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Организатор конкурса — Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Лучший тематический подъезд»;
- «Лучший отремонтированный подъезд».
«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. Сейчас в финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов. Для проведения экспертной и объективной оценки сформировали межведомственную комиссию с участием инспекторов Министерства, Ассоциации председателей советов МКД и представителей Управления технического надзора капитального ремонта области», — отметил и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.Отбор финалистов проходит в несколько этапов:
- подача заявок от муниципалитетов;
- предварительный отбор комиссией по фото и описаниям;
- выездная оценка объектов;
- дополнительное голосование жителей на портале «Добродел».
Итоги конкурса объявят в конце ноября. Победители получат экскурсионный тур.