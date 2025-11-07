В подмосковном поселке Колычево после капремонта открыли обновленную школу
В Можайском округе после капремонта открыли школу по адресу ул. Колычево, 33а. Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», реализуемой в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.
Здесь обновили все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы, заменили двери, окна и инженерные коммуникации. Здание площадью свыше 1 500 м² теперь имеет новый фасад, входную группу и кровлю.
В школе установили всё необходимое современное оборудование для комфортного учебного процесса. Для безопасности детей модернизировали систему видеонаблюдения, благоустроили прилегающую территорию.
