В подмосковном поселке Колычево после капремонта открыли обновленную школу

07 ноября 2025, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Можайском округе после капремонта открыли школу по адресу ул. Колычево, 33а. Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», реализуемой в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.





