В Красногорске начался капремонт гимназии №2

07 ноября 2025, 14:20

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Рабочие приступили к капитальному ремонту гимназии №2 в Красногорске. Завершить обновление объекта планируется в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание, расположенное по адресу: улица, Кирова, 23, построили в 1968 году, его общая площадь составляет около 4,3 тыс. квадратных метров.





«В ходе капремонта здесь обновят фасад, входные группы и кровлю, заменят системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, проведут отделку помещений, установят новое оборудование и мебель, а также благоустроят пришкольную территорию», — говорится в сообщении.