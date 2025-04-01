Лицензии на управление жилыми домами получили уже более 30 компаний Подмосковья

Каждый день жители Подмосковья, сделав покупки в заведениях общепита и магазинах, получают кассовые чеки. Однако их нельзя утилизировать так же просто, как обычную бумагу, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.