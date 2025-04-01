Лицензии на управление жилыми домами получили уже более 30 компаний Подмосковья

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Подмосковным управляющим организациям с января этого года выдали 32 лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сотрудники министерства продолжают контролировать работу управляющих компаний в регионе. Лицензирование деятельности таких организаций – обязательное требование для повышения качества содержания многоквартирных домов, оказания услуг населению. Лицензия даёт компании право на включение в реестр лицензируемых организаций региона», – пояснили в пресс-службе.Процедура получения документа предусматривает обязательную сдачу квалификационного экзамена, по итогам которого руководству компании выдают специальный документ.
Подать заявление организации могут на региональном портале госуслуг. Оно будет рассмотрено не более чем за 28 рабочих дней.
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Лора Луганская