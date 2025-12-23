Лиза Арзамасова и Родион Газманов поздравили пациентов Ногинской больницы
В отделении сестринского ухода Буньковской участковой больницы, которая входит в структуру Ногинской больницы, прошёл новогодний праздник для пациентов. Его организовали актриса Лиза Арзамасова, певец Родион Газманов, благотворительный фонд «Старость в радость» и артисты Московского Художественного академического театра, сообщили в Минздраве Подмосковья.
Артисты пришли прямо в палаты, пели песни, общались с пациентами и создавали тёплую, по-настоящему домашнюю атмосферу. Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил каждому пациенту подарки.
«Для наших пациентов особенно важно чувствовать заботу, внимание и участие. Такие встречи наполняют сердца теплом, дарят положительные эмоции и помогают создать по-настоящему праздничное настроение», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.Подобные благотворительные визиты стали доброй традицией. Они помогают поддержать пациентов отделения сестринского ухода и дарят людям ощущение внимания, участия и человеческого тепла.