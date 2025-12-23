Лиза Арзамасова и Родион Газманов поздравили пациентов Ногинской больницы

23 декабря 2025, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В отделении сестринского ухода Буньковской участковой больницы, которая входит в структуру Ногинской больницы, прошёл новогодний праздник для пациентов. Его организовали актриса Лиза Арзамасова, певец Родион Газманов, благотворительный фонд «Старость в радость» и артисты Московского Художественного академического театра, сообщили в Минздраве Подмосковья.





Артисты пришли прямо в палаты, пели песни, общались с пациентами и создавали тёплую, по-настоящему домашнюю атмосферу. Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил каждому пациенту подарки.

«Для наших пациентов особенно важно чувствовать заботу, внимание и участие. Такие встречи наполняют сердца теплом, дарят положительные эмоции и помогают создать по-настоящему праздничное настроение», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.