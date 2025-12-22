В НИКИ детства исполнили новогодние желания маленьких пациентов

22 декабря 2025, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В преддверии Нового года в отделении реабилитации НИКИ детства провели акцию «Елка желаний». К детям приехали зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, а также главврачи детских больниц Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.





А еще в акции приняла участие председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова. Юные пациенты заранее оставили у новогодней ёлки письма со своими желаниями. В них дети писали о том, что им особенно хотелось бы получить — от игрушек до нужных гаджетов. Гости прочитали все письма и привезли подарки, о которых мечтали ребята.



Праздник подарил детям радость, внимание и ощущение настоящего новогоднего чуда. Для многих ребят это стало важной поддержкой в непростой период лечения и реабилитации.

«Мы искренне благодарны Максиму Васильевичу и всем, кто откликнулся на призыв подарить праздник нашим детям. Это не просто подарки — это любовь и поддержка, которые дарят силы и вдохновение», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.