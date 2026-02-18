Лыжная гонка TOPSKI FAMILY пройдёт в воскресенье в Лазутинском парке

18 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 22 февраля состоится третий этап лыжни TOPSKI FAMILY. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.





Для детей и взрослых будут доступны индивидуальные старты, семейные и командные форматы – эстафеты, корпоративные и клубные зачёты. Помимо этого, организаторы добавят длинную дистанцию на 15 километров для опытных лыжников и для тех, кто хочет проверить свою выносливость.

«Желающие смогут присоединиться к фан-забегу на 600 метров. Это новый формат для новичков и родителей. Нужно будет преодолеть один круг в свободном темпе. Участники основных гонок смогут использовать фан-забег в качестве разминки. В честь Масленицы фан-забег будет костюмированным. Наряжайтесь, креативьте и получайте призы за лучшие образы», – сказали в администрации.