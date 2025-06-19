Лыжник Григорьев из Щёлкова завоевал медаль на гонке в Москве
Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково Фёдор Григорьев завоевал серебряную медаль «Марьинской гонка» по лыжероллерам, которая проходила в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заезды проходили в свободном стиле на нескольких дистанциях. Фёдор Григорьев, выступавший в категории «юноши 2012-2013 года рождения», поднялся на вторую ступень пьедестала почёта по итогу соревнования на дистанции 7,4 километра», — говорится в сообщении.«Марьинская гонка» была организована в рамках четвёртого этапа Фестиваля лыжных гонок России сезона «Весна-Лето 2025». Участниками турнира стали около 250 спортсменов из разных регионов Российской Федерации.