Для молодёжи Серпухова провели урок мужества
В серпуховском Центре поддержки участников СВО и их семей провели урок мужества для юношей и девушек. Это воспитанники лагеря труда и отдыха при Центре профориентации и трудоустройства молодёжи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Военные рассказали ребятам о жизни и службе на передовой. В уроке участвовали замруководителя Ассоциации ветеранов СВО городского округа Серпухов Александр Худобкин, доброволец с позывным «Ровный», несущий службу под Курском, медицинский доброволец с позывным «Сова», помогающий раненым в госпитале, военнослужащий Альберт и директор центра по профориентации и трудоустройству молодёжи Надежда Ерёмина», – отметили в администрации.Гости ответили на вопросы молодёжи. Встреча позволила ребятам получить полное представление о жизни на передовой.
Дети написали письма на фронт для поддержания боевого духа солдат. Для поддержки военнослужащих в Курской области организации городского округа собрали и передали добровольцу с позывным «Ровный» гуманитарную помощь, которую он доставит товарищам.