Для молодёжи Серпухова провели урок мужества

18 июня 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В серпуховском Центре поддержки участников СВО и их семей провели урок мужества для юношей и девушек. Это воспитанники лагеря труда и отдыха при Центре профориентации и трудоустройства молодёжи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Военные рассказали ребятам о жизни и службе на передовой. В уроке участвовали замруководителя Ассоциации ветеранов СВО городского округа Серпухов Александр Худобкин, доброволец с позывным «Ровный», несущий службу под Курском, медицинский доброволец с позывным «Сова», помогающий раненым в госпитале, военнослужащий Альберт и директор центра по профориентации и трудоустройству молодёжи Надежда Ерёмина», – отметили в администрации.