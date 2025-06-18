В Котельниках Герой России встретился с активистами «Движения Первых»

18 июня 2025, 21:22

Фото: Администрация г. Котельники

В городском округе Котельники прошла тёплая встреча с Героем России Тимуром Юрьевичем Дудкиным. Душевное мероприятие состоялось в школе № 2, где учится дочь военного.





Для истинного патриота России школьники подготовили особую программу. Дети прочитали стихи, посвященные героям специальной военной операции, и подарили Тимуру Юрьевичу икону мученика Трифона — покровителя семьи.



Особенно трогательным моментом стала передача писем и подарков для российских солдат на передовой. Ученики школы своими руками сделали «браслеты выживания» — специальные аксессуары, которые могут пригодиться в трудных условиях.