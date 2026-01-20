Лыжник из Подольска взял «золото» на первенстве Подмосковья

20 января 2026, 16:05

оригинал Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Воспитанник спортшколы «Труд» Илья Зуев стал победителем первенства Подмосковья среди юношей 15–16 лет в классическом и свободном стилях, подтвердив лидерство в обеих дисциплинах. Соревнования прошли 17–18 января и собрали более 300 участников в возрастных категориях 15–16 и 17–18 лет, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа Подольск.







Серебро завоевал подольчанин Михаил Борисенко, уступив Зуеву всего 0,9 секунды. В десятку сильнейших вошли также спортсмены «Труда» — София Подольская, Мария Ситникова, Виктория Ершова, Егор Коршунов и Тимофей Малахов.



По итогам двух соревновательных дней сформирована сборная Московской области для участия в первенстве России, которое состоится в феврале в Сыктывкаре. На 40% команда состоит из представителей подольской школы «Труд». В состав вошли Илья Зуев, Михаил Борисенко, София Подольская и Мария Ситникова.