В Подмосковье стартовал региональный этап турнира «Золотая шайба»

20 января 2026, 15:58

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье начались матчи второго этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.