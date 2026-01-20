В Подмосковье стартовал региональный этап турнира «Золотая шайба»
В Подмосковье начались матчи второго этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В областной этап прошли свыше 300 спортсменов, которые отобрались на муниципальном уровне. Команды выступают в четырёх возрастных категориях: 2009–2010, 2011–2012, 2011–2012 и 2013–2014 годов рождения. В каждой группе играют по четыре команды.
Победители регионального этапа получат право представлять Подмосковье в финале соревнований, который состоится в Большом Суходоле Нижегородской области. Там же пройдёт Суперфинал турнира.
Матчи второго этапа проходят в Наро-Фоминске на лёдовой арене спорткомбината «Строитель» им. В. Мышкина. Игры запланированы с 20 по 22 января, с 27 по 29 января и с 7 по 9 февраля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».
В прошлом сезоне подмосковный «Метеор» выиграл финал турнира в Волгограде и занял третье место в Суперфинале в Химках, а также стал серебряным призёром международного соревнования среди игроков 2012–2013 г.р. в Южно-Сахалинске. Команда «Раменское» заняла второе место в финале возрастной категории 2008–2009 гг.
Турнир «Золотая шайба» проводится с 1964 года и был учреждён легендарным тренером Анатолием Тарасовым.
Читайте также: