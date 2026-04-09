Лыжница из Истры выиграла первенство России на дистанции 30 км
Спортсменка Московской области стала лучшей на всероссийском первенстве по лыжным гонкам в возрастной категории 19–20 лет, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница подмосковной спортшколы «Истина» (Истра) Маргарита Антонова победила в масс-старте на 30 км классическим стилем. Дистанцию она преодолела за 1 час 22 минуты 22,4 секунды. Несмотря на сложную трассу, лыжница грамотно рассчитала силы, выдерживала высокий темп и финишировала первой. Серебро — у спортсменки из Тюменской области (отставание 1:03,6), бронза — у представительницы ХМАО-Югры (отставание 1:06,9).
Соревнования проходили 8–9 апреля 2026 года в Апатитах (Мурманская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».
Читайте также: