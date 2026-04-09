Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки питомцев в автобусах

09 апреля 2026, 15:30

В автобусах Мострансавто действует ряд правил, касающихся перевозки домашних животных. О них рассказали в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Перевозить бесплатно можно птиц, кошек и маленьких собак, если они находятся на руках или в переноске. При этом размер контейнера или клетки не должен превышать 120 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.





«Проезд собак среднего и крупного размера оплачивается по тарифу на провоз ручной клади: в городских автобусах стоимость билета составляет 73 рубля, а в пригородных сумма зависит от расстояния: до 25 километров включительно — 73 рубля, от 25 до 50 км — 146 рублей, а больше 50 км — 219 рублей», — говорится в сообщении.