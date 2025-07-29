Голенков: «Ростову» по силам обыграть «Спартак» и выиграть Кубок России
Форвард «Ростова» Егор Голенков перед началом группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России выразил уверенность в том, что команда способна завоевать трофей в новом сезоне.
«Мы уверены в своих силах и можем обыграть «Спартак» в Кубке России. Играем дома и рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Важно побеждать в каждом матче. Мы способны на победу в турнире», — заявил Голенков в интервью Metaratings.ru.В прошлом сезоне «Ростов» дошёл до суперфинала FONBET Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти (0:0, 3:4 по пенальти). 30 июля в 20:45 по московскому времени «Ростов» встретится с «Спартаком» в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объявил о планах московского клуба завоевать трофей FONBET Кубка России в этом сезоне. Подробности читайте в материале «Радио 1».