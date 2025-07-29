Бывшая чемпионка мира по боксу скончалась на 48‑м году жизни после инсульта

29 июля 2025, 01:05

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Аргентинская боксёрша и обладательница нескольких чемпионских титулов Алехандра Оливерас скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщила газета La Voz.





14 июля спортсменка была госпитализирована с ишемическим инсультом. Первоначально её лечили в другом городе, но из-за тяжёлого состояния Оливерас перевели в больницу Санта-Фе.



За несколько дней до смерти спортсменки казалось, что она пошла на поправку. Оливерас демонстрировала признаки подвижности и стала открывать глаза. Это дало ложную надежду на спасение, хотя медики продолжали внимательно следить за состоянием женщины. В понедельник боксёрша скончалась.



В профессиональной карьере Оливерас одержала 33 победы, потерпела 3 поражения и завершила вничью 2 боя. Она владела чемпионскими поясами в разных весовых категориях по версиям WBC, WBA и WBO.

