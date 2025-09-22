Достижения.рф

Лыжница Шибекина из Подмосковья победила на чемпионате России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Екатерина Шибекина из Рузского округа Московской области завоевала золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Спортсмены выступали на лыжероллерах.

«Екатерина Шибекина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам гонки свободным стилем на дистанции десять километров среди женщин. Серебро в этой дисциплине завоевала Алина Пеклецова из Вологодской области, а третье место заняла представительница Татарстана Наталья Терентьева», — говорится в сообщении.
Чемпионат проводится на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Коновская Архангельской области с 20 по 23 сентября. В программе турнира кроссы, масс-старты, гонки с раздельным стартом и спринты.
Лев Каштанов

