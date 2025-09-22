В «Спартаке» оценили возможный лимит на легионеров в РПЛ

22 сентября 2025, 11:44

Угальде заявил, что не может повлиять на возможный лимит на легионеров в РПЛ

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после матча FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2) прокомментировал слухи о возможном введении нового лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).





Ранее СМИ сообщили, что с сезона‑2026/27 планируют ужесточить ограничения на число иностранцев в заявках и на поле. К сезону‑2028/29 клубам, по задумке, разрешат иметь в заявке лишь десять иностранных игроков и не более пяти на поле.





«...Это не моё дело, я не могу на это повлиять», — сказал спортсмен Metaratings.ru.

