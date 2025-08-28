Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел во второй круг Кубка Победы
Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» одержали победу в третьей игре Кубка Победы и вышли во второй круг. Они разгромили казанский «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:0, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Подмосковные спортсменки завершили первый круг турнира с тремя победами из трёх возможных. Ранее они были сильнее «Уралочки-НТМК» из Свердловской области и челябинского клуба «Динамо-Метар». Теперь подмосковная команда будет готовиться ко второму кругу группы Б, который пройдёт 12-14 сентября на домашней арене в Одинцове», – отметили в пресс-службе.Розыгрыш «Кубка Победы» среди женских волейбольных клубов проходит в Казани. Турнир открывает новый спортивный сезон. Он проводится раз в пять лет в юбилейные годы победы в Великой Отечественной войне.