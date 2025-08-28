Триатлон «Николов Перевоз» соберёт в Дубне спортсменов из 57 городов

28 августа 2025, 19:16

Спортсмены из 57 городов России и зарубежья приедут в Дубну для участия в триатлоне «Николов Перевоз». Соревнования пройдут в субботу, 30 августа, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.







«Почти все 500 слотов разобраны. Возраст спортсменов – от 18 до 88 лет. Будут марафон, спринт и эстафета. Триатлеты сначала поплывут по Волге, потом поедут на велосипедах по тенистым улицам наукограда, а последний отрезок дистанции преодолеют бегом по живописной Менделеевской набережной. Красивейшие пейзажи, достойный уровень организации и атмосфера научного городка делают триатлон в Дубне уникальным, каждый год привлекая спортсменов», – рассказали в пресс-службе.

«Коммунальщики, силовики, городская спортивная общественность – все сработали чётко. Мы сделали всё, чтобы организовать максимально комфортные трассы», – отметил Тихомиров.