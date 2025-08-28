Подмосковная школьница победила на чемпионате по пожарно-спасательному спорту
Ученица десятого класса лицея №1 Павловского Посада Евгения Шмидт успешно выступила на X чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
В составе сборной России Евгения заняла первое место в пожарной эстафете 4×100 метров.
«В активе спортсменки из Павловского Посада есть также две серебряные медали — за соревнования в дисциплинах боевое развёртывание и штурмовая лестница», — говорится в сообщении.По итогам чемпионата сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте.
Десятый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок проходил в Саранске 26 августа. Помимо россиян, в турнире приняли участие представители Чехии, Латвии, Болгарии, Монголии, Азербайджана и Саудовской Аравии.