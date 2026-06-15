«Локомотив» не смог реализовать свой потенциал
Экс-защитник «Локомотива» Лысцов: команда может вернуться на путь успеха
Бывший защитник «Локомотива» Виталий Лысцов считает, что команда способна бороться за высокие места в следующем сезоне РПЛ. Он отметил, что с текущим составом и тренером Михаилом Галактионовым клуб может претендовать на второе место, несмотря на спад результатов весной.
Лысцов в интервью Metaratings.ru отметил, что третье место — это не потолок для клуба.
«Силы и ресурсы у «Локомотива» есть для борьбы за второе и первое места. Конечно, «Зенит» и «Краснодар» находятся в отличной форме, но это не повод отказываться от борьбы с ними. В следующем сезоне мы увидим, как команда будет стремиться к высоким достижениям», — подчеркнул Лысцов.
Он также заявил, что в прошлом сезоне «Локомотив» имел все шансы занять второе место, если бы не ухудшение результатов весной. Команда завершила сезон-2025/26 на третьем месте с 53 очками, уступив «Зениту», который стал чемпионом с 68 очками, и «Краснодару», финишировавшему вторым с 66 очками.
Лысцов уверен, что при правильной работе и настройке команда сможет вернуться на путь успеха и вновь начать бороться за самые высокие позиции в российском футболе.