«Локомотив» не смог реализовать свой потенциал

15 июня 2026, 13:24

Экс-защитник «Локомотива» Лысцов: команда может вернуться на путь успеха

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Бывший защитник «Локомотива» Виталий Лысцов считает, что команда способна бороться за высокие места в следующем сезоне РПЛ. Он отметил, что с текущим составом и тренером Михаилом Галактионовым клуб может претендовать на второе место, несмотря на спад результатов весной.





Лысцов в интервью Metaratings.ru отметил, что третье место — это не потолок для клуба.





«Силы и ресурсы у «Локомотива» есть для борьбы за второе и первое места. Конечно, «Зенит» и «Краснодар» находятся в отличной форме, но это не повод отказываться от борьбы с ними. В следующем сезоне мы увидим, как команда будет стремиться к высоким достижениям», — подчеркнул Лысцов.