Футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике творят чудеса в сборной Бразилии

15 июня 2026, 12:21

Португальский агент Паулу Барбоза оценил игру бразильских футболистов «Зенита»

Фото: iStock/Andreyuu

Футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике хорошо показали себя в матче группового этапа чемпионата мира против Марокко. Португальский агент Паулу Барбоза отметил их стабильную игру и подчеркнул, что они продолжат оставаться важными игроками в команде.





Также он высказался о выступлении бразильских игроков «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко, который состоялся 14 июня и завершился вничью 1:1. Сантос вышел на поле с первых минут, тогда как Энрике был заменен во втором тайме.





«Это была непростая игра для обеих команд. Бразилия могла повести, ведь Марокко также имело шансы на победу. Дуглас продемонстрировал отличную игру и стал одним из самых надежных игроков на поле. Уверен, что он продолжит выходить в основном составе. Анчелотти всегда подчеркивал, что Дуглас должен показывать тот же уровень, что и в «Зените», где он стабильно демонстрирует высокое качество игры. В этом матче защитнику было важно сосредоточиться на обороне, и он справился с этой задачей практически без ошибок. Луис Энрике вышел на поле в тот момент, когда Бразилии было сложнее организовать атаки, но он старался продвигаться вперед. Ему было нелегко. То, что Анчелотти доверил ему место на поле, говорит о том, что тренер рассчитывает на его способности. Полагаю, он будет получать игровое время и в следующих матчах», — отметил Барбоза в интервью Metaratings.ru.