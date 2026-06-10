Подвесная камера чуть не прибила оператора футбольного матча
Во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Казахстана в Дебрецене камера‑паук задымилась, сорвалась с троса и упала на боковую линию поля. Об этом пишет Телеграм-канал «Пул N3».
Все произошло на 24‑й минуте встречи. В момент падения камеры игровое действие разворачивалось на другом участке поля, поэтому никто из участников или персонала не пострадал. Находившийся рядом оператор матча сделал несколько шагов назад и продолжил работу.
Чтобы устранить последствия происшествия, судьи приняли решение отправить футболистов на перерыв. Пока пожарные убирали обломки оборудования, игроки смогли восстановить водный баланс. После завершения всех необходимых процедур матч возобновили. Победу в нем одержали венгры со счетом 3:1.
Читайте также: