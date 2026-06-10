Подвесная камера чуть не прибила оператора футбольного матча

10 июня 2026, 06:56

Подвесная камера рухнула на поле во время футбольного матча в Венгрии

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Казахстана в Дебрецене камера‑паук задымилась, сорвалась с троса и упала на боковую линию поля. Об этом пишет Телеграм-канал «Пул N3».