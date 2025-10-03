Лотошинских педагогов поздравили с наступающим Днём учителя и вручили награды

03 октября 2025, 22:30

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

В Лотошинском Центральном доме культуры накануне Дня учителя наградили лучших педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Лотошино.





В честь собравшихся в зале преподавателей всех пяти школ округа и учреждений дополнительного образования подготовили творческую программу. Со сцены в адрес учителей прозвучали поздравления и пожелания дальнейших успехов.

«Вы принадлежите к одной из самых значимых профессий. Именно вы закладываете основы будущего нашего округа и страны в целом, воспитывая подрастающее поколение, передавая ему знания. Искренне благодарю вас за труд и любовь к детям, за доброту и терпение, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу», – обратился к педагогам первый замглавы округа Александр Шагиев.