Лотошинский первоклассник из малообеспеченной семьи получил рюкзак и канцтовары

19 августа 2025, 20:31

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова и депутат окружного Совета депутатов Светлана Горцовская приняли участие в региональной акции, запущенной по инициативе губернатора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Первоклассники из малообеспеченных семей в рамках этой акции бесплатно получают школьные принадлежности,

«Мы привезли юному Михаилу портфель и поздравления от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. От всей души поздравляю будущего первоклассника с новым этапом жизни – поступлением в школу. Желаю хорошо учиться, постигать знания и найти новых друзей», – сказала Долгасова.