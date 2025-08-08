В Лотошине по просьбе жительницы решат проблему с лужами на одной из улиц

08 августа 2025, 21:57

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

Первый замглавы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев по обращения жительницы выехал на ул. 2-ю Ветеринарную, где проходит капремонт участков тепловых сетей. Вместе с ним отправились профильные специалисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





По словам заявительницы, из-за проведения работ нарушилась система водоотвода. В результате у дома образовались лужи, которые мешают проходу.

«Обозначили проблемные места на дорогах, где после обильных дождей скапливается вода. Профильным службам дадут указания обустроить временные дренажные канавы, откачать воду и разогнать лужи. Это необходимо для решения проблемы подтоплений в период сильных осадков, пока работы по модернизации теплотрассы не завершены», – отметил Шагиев.