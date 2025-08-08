В Лотошине по просьбе жительницы решат проблему с лужами на одной из улиц
Первый замглавы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев по обращения жительницы выехал на ул. 2-ю Ветеринарную, где проходит капремонт участков тепловых сетей. Вместе с ним отправились профильные специалисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
По словам заявительницы, из-за проведения работ нарушилась система водоотвода. В результате у дома образовались лужи, которые мешают проходу.
«Обозначили проблемные места на дорогах, где после обильных дождей скапливается вода. Профильным службам дадут указания обустроить временные дренажные канавы, откачать воду и разогнать лужи. Это необходимо для решения проблемы подтоплений в период сильных осадков, пока работы по модернизации теплотрассы не завершены», – отметил Шагиев.Ранее сообщалось, что на ул. 2-й Ветеринарной обновят 274 м двухтрубных теплосетей на участке от котельной №6 вдоль домов №10 и №14. Это повысит надёжность и эффективность системы отопления в многоквартирных домах. Работы планируют закончить в сентябре.