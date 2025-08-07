Руководство округа Лотошино наградило штаб 21-го Туристского слёта

07 августа 2025, 20:00

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

В администрации муниципального округа Лотошино наградили участников штаба 21-го Туристского слёта, который проходил в июле на берегу реки Шоша у деревни Пеньи. Глава муниципалитета Екатерина Долгасова и её заместитель Александр Шагиев вручили организаторам подарки и поблагодарили за работу.







«В слёте участвовали 17 команд. Программа включала футбол, волейбол, перетягивание каната, дартс, стрельбу из лука и пневматической винтовки. Участники также показали навыки в туристской части – преодолении полосы препятствий, гребле на байдарках и ориентировании. По итогам соревнований победила команда «Гаврюша». Второе место заняла команда «Пестициды», третье – «Салют», – рассказали в пресс-службе администрации округа.