Дети стали участниками акции «Письмо солдату» в Лотошинском доме культуры

06 августа 2025, 14:11

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

В Лотошинском доме культуры провели акцию «Письмо солдату». Юные жители округа вместе с депутатами, молодогвардейцами, а также руководителями местных отделений «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО написали послание бойцам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Лотошино.







«В рамках цикла исторических мероприятии «Успех в единстве поколений» написали с детьми письма нашим ребятам на фронт. Бойцы ждут этих писем. Эти простые детские слова дают понимание, что надо защищать мирное небо Родины. Мы создаём платформу, где молодые люди могут задавать вопросы, обсуждать интересующие их темы и получать советы от людей, прошедших через множество испытаний», – сказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Михаил Козлов.