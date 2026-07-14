Лотошинский стадион «Центральный» примет матч звёзд футбола» с жителями

14 июля 2026, 19:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пятый, юбилейный, сезон проекта «Выходи во двор» пересёк экватор. Следующий матч команды «Легенды футбола» с жителей Подмосковья пройдёт 18 июля в городском округе Лотошино на стадионе «Центральный». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.