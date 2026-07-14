Лотошинский стадион «Центральный» примет матч звёзд футбола» с жителями
Пятый, юбилейный, сезон проекта «Выходи во двор» пересёк экватор. Следующий матч команды «Легенды футбола» с жителей Подмосковья пройдёт 18 июля в городском округе Лотошино на стадионе «Центральный». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Гала-матч станет продолжением летней серии встреч профессиональных спортсменов с любителями. За команду звёзд сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Борис Никоноров, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов.
Комментировать игру по традиции будут постоянные участники проекта «Выходи во двор» – спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.
Перед матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортшкол, поделятся секретами мастерства, примут участие в двусторонних встречах. Для зрителей и юных любителей футбола на стадионе организуют спортивные аттракционы «Точный футбол», «Футбольный мяч», «Забей гол вратарю» и «Скользкий футбол».
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Всего в пятом сезоне в разных городах Подмосковья планируется провести 10 матчей.
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