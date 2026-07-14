Подмосковные юниорки завоевали медали на первенстве России по гребному слалому

14 июля 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в подмосковном посёлке Богородское с 7 по 12 июля.

«Сразу две награды принёс Московской области заплыв в байдарке-одиночке. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Елизавета Рябикова, а бронзу выиграла Анна Васильева. Серебряная награда досталась спортсменке из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.