Подмосковные юниорки завоевали медали на первенстве России по гребному слалому
Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в подмосковном посёлке Богородское с 7 по 12 июля.
«Сразу две награды принёс Московской области заплыв в байдарке-одиночке. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Елизавета Рябикова, а бронзу выиграла Анна Васильева. Серебряная награда досталась спортсменке из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Кроме того, Елизавета Рябикова показала второй результат в индивидуальной гонке слалом в классе каноэ-одиночка. Ещё одно серебро завоевала в слаломе 3хК-1 подмосковная команда в составе Елизаветы Рябиковой, Анны Васильевой и Вероники Балаевой. А бронзу эта команда получила в гонке слалом 3хС-1.