Лотошинским коммунальщикам передали новую технику для очистки труб от засоров
Муниципальное предприятие «Лотошинское ЖКХ» получило новую каналопромывочную машину КО-514. Глава муниципального округа Екатерина Долгасова вручила ключи руководителю предприятия Сергею Боженко, сообщили в пресс-службе администрации.
Теперь машину будут использовать для очистки ливневых канализационных труб от осадков и засоров.
«Новая техника для обслуживания коммунальных сетей, предоставленная правительством Московской области, будет работать на территории муниципального округа Лотошино. Это облегчит выполнение наших задач. Благодарим за оказанную поддержку», – сказал Боженко.
Как напомнили в администрации, обновление автопарка ведут по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Новые машины для муниципалитета стали частью масштабной закупки, которую провело Министерство ЖКХ региона за последние несколько лет. Техника поможет оперативно устранять неполадки и поддерживать коммунальную инфраструктуру в рабочем состоянии.