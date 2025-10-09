Жители округа Лотошино приняли участие во Всероссийском агродиктанте
Округ Лотошино присоединился к первому Всероссийскому аграрному диктанту. Площадками мероприятия стали местный Дом культуры, школа №2 и Ушаковская школа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Диктант направлен на популяризацию сельского хозяйства как современного и привлекательного направления для учёбы, работы и инвестиций.
К участию в диктанте приглашают всех желающих в возрасте от 12 лет. Сложность вопросов зависит от категории участников.«Всероссийский агродиктант стартовал 8 октября и продлится до 12 октября. Участникам предлагается ответить на 30 вопросов по тематическим блокам: животноводство и племенное дело, растениеводство и защита растений, почва и мелиорация», — говорится в сообщении.