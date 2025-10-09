Жители округа Лотошино приняли участие во Всероссийском агродиктанте

09 октября 2025, 15:08

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Округ Лотошино присоединился к первому Всероссийскому аграрному диктанту. Площадками мероприятия стали местный Дом культуры, школа №2 и Ушаковская школа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Диктант направлен на популяризацию сельского хозяйства как современного и привлекательного направления для учёбы, работы и инвестиций.



