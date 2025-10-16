В Волоколамском округе с начала года произвели более 40 тыс. тонн молока

16 октября 2025, 09:27

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

40 тысяч 171 тонну молока произвели компании, расположенные на территории Волоколамского муниципального округа, за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Самым крупным производителем молока в Волоколамске является ООО «ТиЭйч – Рус Милк Фуд».





«С начала года компания «ТиЭйч – Рус Милк Фуд» выпустила 14 тысяч 605 тонн молока, что составляет 36% от общего объёма. По сравнению с прошлым годом продуктивность предприятия выросла на 11%», — отмечается в сообщении.