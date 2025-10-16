В Красногорске продолжается строительство ЖК «Ильинойс»

16 октября 2025, 09:30

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковном Красногорске застройщик ГК «Гранель» продолжает строительство ЖК «Ильинойс». В настоящее время ведется возведение жилого дома №2, который состоит из двух корпусов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.