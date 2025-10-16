В Красногорске продолжается строительство ЖК «Ильинойс»
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В подмосковном Красногорске застройщик ГК «Гранель» продолжает строительство ЖК «Ильинойс». В настоящее время ведется возведение жилого дома №2, который состоит из двух корпусов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Работы находятся на высокой стадии завершения: уже готова кровля и кладка наружных стен, идет отделка фасадов. Внутри корпусов монтируют инженерные системы и выполняют отделку помещений общего пользования.
Инфраструктура комплекса развивается комплексно. Уже работает детский сад на 250 мест, построенный по госпрограмме. В планах — строительство еще одного сада на 200 мест и реконструкция учебного блока гимназии №7 для 975 учеников.
ЖК «Ильинойс» предлагает безбарьерную среду, дворы без машин с игровыми и спортивными зонами и подземный паркинг. Первый жилой дом комплекса на 1058 квартир уже введен в эксплуатацию и заселен.
Читайте также: