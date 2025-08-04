Лотошинское армрестлеры стали призёрами турнира в Боровске

04 августа 2025, 11:04

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Команда спортклуба «Лотошинские медведи» заняла третье место на соревнованиях по армрестлингу в городе Боровск Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Лотошино.





Соревнования проводились в пяти весовых категориях. Лотошино представлял в категории до 70 килограммов Максим Блинов, в категории до 80 килограммов — Валентин Савченко, до 90 кг — Геннадий Пушкин, до 100 кг — тренер команды Виктор Громов и в категории более 100 кг — Владимир Рыжков.





«По итогам соревнований команда «Лотошинское медведи» завоевала бронзу, а также получила в качестве награды стол для армрестлинга», — говорится в сообщении.