В Подольске организовали бесплатные тренировки по воркауту для детей
Бесплатные занятия воркаутом организовали для детей и подростков в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Занятия проводятся каждую субботу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках занятий ребят учат, в частности, как делать австралийские подтягивания, стойку в планке, вис на турнике и упражнение «стульчик».
Воркаут-тренировки начинаются в 11:00. Предварительная запись не нужна.«Мы проводим разминки, тренировки и конкурсы, демонстрируя возможности воркаута и вовлекая детей в активный образ жизни. Ждём на занятиях детей от пяти лет и старше», — сказала главный тренер Москвы и Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.
Спортивные занятия организованы в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью».