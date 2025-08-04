В Подольске организовали бесплатные тренировки по воркауту для детей

04 августа 2025, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатные занятия воркаутом организовали для детей и подростков в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Занятия проводятся каждую субботу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках занятий ребят учат, в частности, как делать австралийские подтягивания, стойку в планке, вис на турнике и упражнение «стульчик».



