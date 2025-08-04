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В Подольске организовали бесплатные тренировки по воркауту для детей

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатные занятия воркаутом организовали для детей и подростков в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Занятия проводятся каждую субботу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В рамках занятий ребят учат, в частности, как делать австралийские подтягивания, стойку в планке, вис на турнике и упражнение «стульчик».

«Мы проводим разминки, тренировки и конкурсы, демонстрируя возможности воркаута и вовлекая детей в активный образ жизни. Ждём на занятиях детей от пяти лет и старше», — сказала главный тренер Москвы и Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.
Воркаут-тренировки начинаются в 11:00. Предварительная запись не нужна.

Спортивные занятия организованы в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью».
Лев Каштанов

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