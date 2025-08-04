За неделю на соревнованиях в Нижнем Новгороде погибли два марафонца
За неделю на соревнованиях на открытой воде в Нижнем Новгороде погибли два марафонца. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на спорте».
Первая трагедия случилась 26 июля, когда москвич Дмитрий Ионов попросил помощи у спасателей на финише. Спортсмен участвовал в соревнованиях X-WATERS Volga. В момент выхода из воды Ионов потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, но неудачно.
Вторая трагедия произошла 3 августа. Во время соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев почувствовал себя плохо в конце водной части триатлона. Спасатели передали его врачам, которые провели реанимационные действия, но тоже неудачно.
Отмечается, что все погибшие имели необходимую подготовку и все прошли медицинские обследования.
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