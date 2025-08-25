В Раменском парке пройдут спортивные, творческие и танцевальные программы
В Раменском парке в конце августа подготовлена насыщенная программа мероприятий для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
26 августа программа стартует в 15:50 с подвижных игр для детей. В 16:30 начнутся спортивные эстафеты, где ребята смогут проявить ловкость и командный дух. Завершит день творческий мастер-класс «Мастерим своими руками» (17:15–17:40).
29 августа мероприятия будут рассчитаны на посетителей разных возрастов. С 15:20 до 16:00 состоятся «Весёлые старты» для детей, а с 16:05 до 16:40 пройдёт мастер-класс по творчеству. В 17:00 начнутся ретро-танцы, которые продлятся до 18:30. Вечером, с 20:00 до 21:40, в «Кинопарке» состоится кинопоказ под открытым небом.
30 августа на баскетбольной площадке с 08:30 до 10:00 пройдёт танцевальное занятие коллектива «Вдохновение» для участников клуба «Активное долголетие».
31 августа мероприятия переместятся на площадку «Лира». В 09:00 состоится открытое занятие по хатха-йоге. С 13:40 до 14:20 запланирована спортивная игровая программа, а с 14:25 до 15:00 — мастер-класс «Мастерим своими руками». В 15:00 начнётся танцевальный мастер-класс по брейк-дансу. Завершит день концерт группы «Аркада», который пройдёт с 18:30 до 19:30.
Возрастное ограничение для всех мероприятий — 6+.
Читайте также: