Назван срок завершения капремонта Центральной библиотеки в Раменском
Центральную библиотеку Раменского капитально ремонтируют. Ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Здание расположено на Советской улице. Завершить работы планируется в конце сентября. В обновлённом интерьере будет сочетаться функциональность и отсылки к историческому наследию города. В частности — бумагопрядильной фабрике.
«От фабрики библиотека «унаследует» названия будущих кабинетов: «Цех вдохновения», «Цех слова и мысли», «Цех литературного и культурного наследия», а также «Цех-лаборатория», — говорится в сообщении.Интерьер будет выполнен в стиле ретро и лофт. А особую связь с культурным наследием округа создадут элементы гжели.