Назван срок завершения капремонта Центральной библиотеки в Раменском

25 августа 2025, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Центральную библиотеку Раменского капитально ремонтируют. Ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Здание расположено на Советской улице. Завершить работы планируется в конце сентября. В обновлённом интерьере будет сочетаться функциональность и отсылки к историческому наследию города. В частности — бумагопрядильной фабрике.





«От фабрики библиотека «унаследует» названия будущих кабинетов: «Цех вдохновения», «Цех слова и мысли», «Цех литературного и культурного наследия», а также «Цех-лаборатория», — говорится в сообщении.