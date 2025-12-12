В Мытищах открывается выставка «Старый добрый Новый год»
Выставка «Старый добрый Новый год» открывается в Мытищинской галерее искусств сегодня, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Посетители смогут увидеть экспонаты из частной коллекции Алексея Лучкина и Елены Сычёвой: ёлочные игрушки разных десятилетий, карнавальные маски, поздравительные открытки, бланки телеграм, пластинки с новогодними песнями, новогодние подарки и прочие атрибуты праздника.
«Выставки состоит из пяти разделов, связанных с этапами подготовки и проведения новогодних торжеств в разных частях страны начиная с 30-х годов ХХ века», — говорится в сообщении.Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Она будет работать до 18 января. Возрастное ограничение — 6+.