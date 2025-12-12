В Мытищах открывается выставка «Старый добрый Новый год»

12 декабря 2025, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Старый добрый Новый год» открывается в Мытищинской галерее искусств сегодня, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Посетители смогут увидеть экспонаты из частной коллекции Алексея Лучкина и Елены Сычёвой: ёлочные игрушки разных десятилетий, карнавальные маски, поздравительные открытки, бланки телеграм, пластинки с новогодними песнями, новогодние подарки и прочие атрибуты праздника.





«Выставки состоит из пяти разделов, связанных с этапами подготовки и проведения новогодних торжеств в разных частях страны начиная с 30-х годов ХХ века», — говорится в сообщении.