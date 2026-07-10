Лучшие солисты и оркестры собрал фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Новом Иерусалиме

10 июля 2026, 20:48

оригинал Фото: Музей «Новый Иерусалим»

На площадке Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» стартовал традиционный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». В этом году он включает пять концертов под открытым небом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Эта уникальная площадка позволяет проводить крупные мероприятия и выставки, совмещая разные виды искусств.

«Пример такого синтеза – фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который девять лет назад мы с Максимом Дунаевским задумывали как яркое летнее культурное событие. Хочется подчеркнуть всегда продуманную и выверенную программу фестиваля, в чём заслуга его художественного руководителя Дмитрия Юровского. На фестивале выступают ведущие симфонические коллективы страны и солисты, многие из которых пользуются мировым признанием», – рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Фото: Музей «Новый Иерусалим»

«Наш фестиваль – не просто концерты, а всегда тёплая, дружеская, семейная и душевная атмосфера, дарящая вдохновение. В этом году фестиваль посвящён двум замечательным композиторам мирового масштаба – Дмитрию Шостаковичу и Сергею Прокофьеву. Программа у нас необыкновенная и разнообразная. Со сцены можно услышать россыпь звёздных солистов, лучшие оркестры страны. Важно, что фестиваль проходит летом, на открытом воздухе, с чудесным панорамным видом на Новый Иерусалим», – отметил президент фестиваля, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.