В Зарайске стартовала международная арт-резиденция фестиваля «Перезагрузка»

09 июля 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Зарайске стартовал второй сезон международной арт-резиденции Фестиваля современного искусства «Перезагрузка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Восемь художников из России, Узбекистана и Египта до 7 августа будут жить и работать в городе, исследовать его историю и архитектуру в рамках темы фестиваля «Русский Восток: сквозь время и шелка».



Первые дни арт-резиденции посвящены знакомству с Зарайском. Исследовательская программа станет основой художественных проектов. Вместе с куратором Татьяной Гетман, историками, сотрудниками музея и краеведами художники изучают город через культурные связи разных эпох.



Маршрут художников объединяет истории купеческой династии Бахрушиных, коллекцию восточного искусства Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника и промышленное наследие города. Одной из его важных точек станет история немецкой семьи промышленников Рёдерсов. Их предприятие начинало как небольшая перо-пуховая фабрика, но со временем превратилось в одно из крупнейших обувных производств Зарайска.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Все эти наблюдения станут отправной точкой для новых художественных проектов участников арт-резиденции. Работы представят в специальном выставочном проекте в Доме Мачтета в рамках фестиваля современного искусства «Перезагрузка».



Важным этапом подготовки фестиваля станет создание мурала мультидисциплинарного художника, уроженца Зарайска NAPASIO.

«Для меня создание монументального произведения в родном городе – не просто желание сделать масштабное полотно, а очень личная история. В Зарайске я вырос, окончил лицей и художественную школу. Здесь живут моя семья и близкие люди. Я очень люблю приезжать в родной город. Создание мурала в Зарайске – моя давняя мечта», – рассказал NAPASIO.