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Музей «Горки Ленинские» примет фестиваль «Усадьбы Москвы»

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

Фестивальная программа проекта «Усадьбы Москвы» пройдёт в музее «Горки Ленинские» 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Гостей ждут экскурсии-променады, старинные игры, викторины, литературные чтения и мастер-классы.

«Музей-заповедник «Горки Ленинские» впервые участвует в программе фестиваля «Усадьбы Москвы», который расширил границы и вышел за пределы столицы. Мы приглашаем туристов и местных жителей в «Летнее путешествие» в Горки, где среди старинных парков, уникальных роз, фруктовых садов и цветущих лугов сохранилась старейшая усадьба Подмосковья», — сказал директор музей-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
В программу войдёт также кинопоказ под открытым небом, вернисаж, ретрофотоателье и дачный базар с выросшим в усадьбе урожаем. Кроме того, специально для фестиваля в музее подготовили выставку «Дачная жизнь в Горках», посвящённую культуре и быту загородного отдыха в конце XIX — начале XX в.
Лев Каштанов

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