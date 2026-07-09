Музей «Горки Ленинские» примет фестиваль «Усадьбы Москвы»
Фестивальная программа проекта «Усадьбы Москвы» пройдёт в музее «Горки Ленинские» 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Гостей ждут экскурсии-променады, старинные игры, викторины, литературные чтения и мастер-классы.
«Музей-заповедник «Горки Ленинские» впервые участвует в программе фестиваля «Усадьбы Москвы», который расширил границы и вышел за пределы столицы. Мы приглашаем туристов и местных жителей в «Летнее путешествие» в Горки, где среди старинных парков, уникальных роз, фруктовых садов и цветущих лугов сохранилась старейшая усадьба Подмосковья», — сказал директор музей-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.В программу войдёт также кинопоказ под открытым небом, вернисаж, ретрофотоателье и дачный базар с выросшим в усадьбе урожаем. Кроме того, специально для фестиваля в музее подготовили выставку «Дачная жизнь в Горках», посвящённую культуре и быту загородного отдыха в конце XIX — начале XX в.